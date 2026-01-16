Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.01.2026 08:31:05

Roche Neutral

Roche
346.08 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche deutlich erhöht von 260 auf 365 Franken und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die Aussichten hätten sich merklich gebessert für die Schweizer, schrieb James Quigley am Donnerstagabend. Dies sei in der Aktienbewertung allerdings bereits angekommen. Quigley lobte die guten Studienergebnisse mit Giredestrant und Fenebrutinib zum Ende vergangenen Jahres. Sie hätten das Wachstumspotenzial des Konzerns klar erhöht. 2026 rechnet er mit einer Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem noch etwas deutlicher anziehenden Core-Ergebnis./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
365.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
347.90 CHF 		Abst. Kursziel*:
4.92%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
346.08 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
5.47%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

