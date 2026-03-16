Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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16.03.2026 15:58:25
SLI aktuell: Anleger lassen SLI am Nachmittag steigen
Derzeit zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.
Um 15:41 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.42 Prozent höher bei 2’041.24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.080 Prozent auf 2’031.02 Punkte an der Kurstafel, nach 2’032.65 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2’049.57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’017.29 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 16.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’162.37 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 16.12.2025, bei 2’112.36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2’090.54 Punkten.
Der Index büsste seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.10 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’223.32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’014.47 Punkten.
SLI-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Holcim (+ 2.46 Prozent auf 63.34 CHF), Galderma (+ 1.95 Prozent auf 146.60 CHF), Helvetia Baloise (+ 1.82 Prozent auf 195.50 CHF), Zurich Insurance (+ 1.60 Prozent auf 546.80 CHF) und Swiss Life (+ 1.17 Prozent auf 829.40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Sonova (-3.92 Prozent auf 186.50 CHF), Straumann (-1.87 Prozent auf 79.88 CHF), SGS SA (-1.69 Prozent auf 88.20 CHF), Lindt (-1.60 Prozent auf 11’060.00 CHF) und Partners Group (-1.11 Prozent auf 802.60 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’001’922 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 282.095 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der SLI-Werte
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 6.05 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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