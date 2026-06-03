Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Rio Tinto Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuf, aber das Kursziel von 6300 auf 6400 Pence erhöht. Ben Davis begründete den Schritt am Mittwoch mit der starken Kursentwicklung. Weiteres Aufwärtspotenzial für die Rohstoffpreise sei schwer zu erkennen angesichts von Warnsignalen aus der chinesischen Wirtschaft. Auch könnte Rio Tinto weitere teure Unternehmensmaßnahmen ergreifen, um den Kupferbereich zu stärken. Der Experte sieht bei Glencore mehr Wertpotenzial./rob/ajx/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Underperform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
64.00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
82.24 £
|
Abst. Kursziel*:
-22.18%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
81.38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.36%
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
01.06.26
|Handel in Europa: So performt der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
31.05.26
|Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Rio Tinto-Aktie angepasst (finanzen.net)
Analysen zu Rio Tinto plc
|08:44
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|08:44
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|85.63
|0.00%
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RBC Capital Markets
Inditex Outperform
|08:47
|
Jefferies & Company Inc.
Inditex Buy
|08:46
|
Deutsche Bank AG
Inditex Buy
|08:44
|
RBC Capital Markets
Rio Tinto Underperform
|07:51
|
UBS AG
Apple Neutral