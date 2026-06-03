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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

85.63
CHF
0.01
CHF
0.01 %
10:10:41
BRXC
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03.06.2026 08:44:50

Rio Tinto Underperform

Rio Tinto
85.63 CHF 0.01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuf, aber das Kursziel von 6300 auf 6400 Pence erhöht. Ben Davis begründete den Schritt am Mittwoch mit der starken Kursentwicklung. Weiteres Aufwärtspotenzial für die Rohstoffpreise sei schwer zu erkennen angesichts von Warnsignalen aus der chinesischen Wirtschaft. Auch könnte Rio Tinto weitere teure Unternehmensmaßnahmen ergreifen, um den Kupferbereich zu stärken. Der Experte sieht bei Glencore mehr Wertpotenzial./rob/ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:05 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Underperform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
64.00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
82.24 £ 		Abst. Kursziel*:
-22.18%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
81.38 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.36%
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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