NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Für Rio Tinto, Glencore und Antofagasta sei das dritte Quartal besonders wichtig, denn die drei Bergbaukonzerne müssten sich anstrengen, um überhaupt die untere Grenze ihrer Produktionsziele für Eisenerz/Kupfer zu erreichen, schrieb Ben Davis am Donnerstag in seinem Branchenkommentar. Da alle drei Unternehmen das vierte Quartal als das stärkste erwarteten, habe er die Gewichtungen in der zweiten Jahreshälfte angepasst./edh/ag;