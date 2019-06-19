Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Für Rio Tinto, Glencore und Antofagasta sei das dritte Quartal besonders wichtig, denn die drei Bergbaukonzerne müssten sich anstrengen, um überhaupt die untere Grenze ihrer Produktionsziele für Eisenerz/Kupfer zu erreichen, schrieb Ben Davis am Donnerstag in seinem Branchenkommentar. Da alle drei Unternehmen das vierte Quartal als das stärkste erwarteten, habe er die Gewichtungen in der zweiten Jahreshälfte angepasst./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 01:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
50.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
48.92 £
|
Abst. Kursziel*:
2.22%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
01.10.25
|FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.09.25
|September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Rio Tinto-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
30.09.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt schlussendlich (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Kaum Veränderungen: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Handel in London: FTSE 100 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Handel in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)