Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
62.82CHF
0.74CHF
1.19 %
13:05:58
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.12.2025 12:24:49
Symrise Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane schraubte die Wachstumserwartungen an den Aromenhersteller für das vierte Quartal etwas zurück. Er begründete dies mit einem schwächeren Geschäft mit Nahrungsmittelzutaten und Aromamolekülen in Nordamerika. Die Margenprognose ließ er dank erfolgreicher Kostenmaßnahmen allerdings unangetastet./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
66.78 €
|
Abst. Kursziel*:
25.79%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
67.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.15%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Symrise AG
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
15.12.25
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15.12.25
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12.12.25
|DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
|12:24
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:24
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|62.82
|1.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:26
|
UBS AG
Volvo AB Buy
|12:25
|
UBS AG
Schneider Electric Buy
|12:24
|
Barclays Capital
Symrise Equal Weight
|12:23
|
JP Morgan Chase & Co.
Ahold Delhaize Underweight
|12:18
|
DZ BANK
Carl Zeiss Meditec Halten
|11:33
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Overweight
|11:25
|
DZ BANK
BASF Kaufen