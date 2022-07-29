Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
80.84CHF
0.84CHF
1.05 %
29.07.2022
SWX
05.12.2025 10:55:47
Rio Tinto Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5300 Pence auf "Hold" belassen. Der neue Chef des Bergbaukonzerns habe angesichts der vorab gesendeten Indikationen auf dem Kapitalmarkttag nichts mehr wirklich Überraschendes präsentiert, schrieb Liam Fitzpatrick in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
53.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
54.92 £
|
Abst. Kursziel*:
-3.50%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittwochmittag steigen (finanzen.ch)
|
03.12.25
|FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Rio Tinto plc
|11:02
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:55
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
