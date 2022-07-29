Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

80.84
CHF
0.84
CHF
1.05 %
29.07.2022
SWX
02.12.2025 13:50:30

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
57.68 CHF 0.22%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto vor dem Kapitalmarkttag am Donnerstag mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Hold" belassen. Es sei für Vorstandschef Simon Trott der erste große öffentliche Auftritt an den Finanzmärkten, schrieb Richard Hatch am Dienstag. Der Analyst erwartet Aussagen zur Strategie vom CEO, aber auch, dass im Großen und Ganzen der Status quo beibehalten wird. Die Ankündigung eines Verkaufsprozesses würde ihn zugleich nicht wundern, da sowohl das Borat- als auch das Titandioxidgeschäft einer strategischen Überprüfung unterzogen worden seien./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
52.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
54.52 £ 		Abst. Kursziel*:
-4.62%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Hatch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:50 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
26.11.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
18.11.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
13.11.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
