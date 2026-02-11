NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Overweight" belassen. In einem schwierigen Umfeld für Luxusgüter hätten sich Markenjuwelen sehr gut behauptet, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend. Im Vergleich etwa zu Handtaschen hätten Investoren in Juwelen den besseren Wert gesehen. Die Käufer investierten beispielsweise zunehmend in Juwelen für den Eigenbesitz statt als Geschenk für andere./rob/bek/ag;