Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Overweight" belassen. In einem schwierigen Umfeld für Luxusgüter hätten sich Markenjuwelen sehr gut behauptet, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend. Im Vergleich etwa zu Handtaschen hätten Investoren in Juwelen den besseren Wert gesehen. Die Käufer investierten beispielsweise zunehmend in Juwelen für den Eigenbesitz statt als Geschenk für andere./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Overweight
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
159.65 CHF
|
Abst. Kursziel*:
25.27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
159.86 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.11%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Mittwochvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Verluste in Zürich: SLI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
10.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Aktien Schweiz kaum verändert - Richemont und Swatch mit Gewinnen (Dow Jones)
|
10.02.26
|Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Gewinne in Zürich: SMI am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
10.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|160.80
|0.34%
