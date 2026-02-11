Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

160.55
CHF
0.30
CHF
0.19 %
10:33:21
SWX
11.02.2026 08:45:47

Richemont Overweight

Richemont
159.86 CHF -0.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Overweight" belassen. In einem schwierigen Umfeld für Luxusgüter hätten sich Markenjuwelen sehr gut behauptet, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend. Im Vergleich etwa zu Handtaschen hätten Investoren in Juwelen den besseren Wert gesehen. Die Käufer investierten beispielsweise zunehmend in Juwelen für den Eigenbesitz statt als Geschenk für andere./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Overweight
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
200.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
159.65 CHF 		Abst. Kursziel*:
25.27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
159.86 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
25.11%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:45 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 Richemont Outperform Bernstein Research
27.01.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Richemont Buy UBS AG
26.01.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
