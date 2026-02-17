Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’865 0.4%  SPI 19’108 0.4%  Dow 49’662.7 0.3%  DAX 25’200 -0.3%  Euro 0.9116 0.0%  EStoxx50 6’084 -0.3%  Gold 5’015 0.8%  Bitcoin 51’704 0.7%  Dollar 0.7724 0.0%  Öl 71.1 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758ABB1222171Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum hohe KI-Investitionen nicht automatisch Rückenwind bringen
BioVersys-Aktie schwächer: Phase-IIa-Daten zu Tuberkulose-Medikament in Fachjournal veröffentlicht
DKSH-Aktie dennoch schwächer: Vertriebsvereinbarung mit Osteopore geschlossen
KRONES-Aktie dennoch tiefer: Umsatz und Auftragseingang legen zu
Bernstein Research verleiht Nestlé-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Suche...

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

159.35
CHF
-0.90
CHF
-0.56 %
09:26:31
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.02.2026 08:42:42

Richemont Outperform

Richemont
158.69 CHF -0.26%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca verpasste seiner Erwartung an die Bruttomarge im Jahr 2027 am Mittwochabend einen Feinschliff. Seine Kernthese, dass der Luxusgüterkonzern mit Gegenwind durch den Goldpreis umgehen kann, bleibe unverändert./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 21:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
200.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
159.20 CHF 		Abst. Kursziel*:
25.63%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
158.69 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
26.04%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse