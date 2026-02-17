Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
159.35CHF
-0.90CHF
-0.56 %
09:26:31
SWX
19.02.2026 08:42:42
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca verpasste seiner Erwartung an die Bruttomarge im Jahr 2027 am Mittwochabend einen Feinschliff. Seine Kernthese, dass der Luxusgüterkonzern mit Gegenwind durch den Goldpreis umgehen kann, bleibe unverändert./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 21:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
200.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
159.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
25.63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
158.69 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.04%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
