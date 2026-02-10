Richemont 158.30 CHF 0.89% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Der Sorgen über die Folgen des hohen Goldpreises auf die Margen des Luxusgüterkonzerns wögen schwer, schrieb Luca Solca am Montagabend. Die Risiken seien aber nicht nur hinlänglich im Aktienkurs eingepreist, sondern ein hoher Goldpreis sei auch beherrschbar./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.