Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’499 -0.1%  SPI 18’661 -0.2%  Dow 49’886 -0.5%  DAX 24’977 -0.2%  Euro 0.9113 -0.3%  EStoxx50 6’063 0.1%  Gold 5’056 -0.1%  Bitcoin 52’768 -1.9%  Dollar 0.7657 -0.1%  Öl 69.4 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Ahold Delhaize stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
Ferrari-Aktie zieht deutlich an: Mehr Gewinn als erwartet im Schlussquartal
Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Commerzbank-Aktie profitiert von Dividendenerhöhung
Suche...

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

158.60
CHF
1.85
CHF
1.18 %
14:36:05
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 12:44:07

Richemont Outperform

Richemont
158.30 CHF 0.89%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Der Sorgen über die Folgen des hohen Goldpreises auf die Margen des Luxusgüterkonzerns wögen schwer, schrieb Luca Solca am Montagabend. Die Risiken seien aber nicht nur hinlänglich im Aktienkurs eingepreist, sondern ein hoher Goldpreis sei auch beherrschbar./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
200.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
158.75 CHF 		Abst. Kursziel*:
25.98%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
158.30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
26.34%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten