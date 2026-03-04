Richemont Aktie News: Richemont zieht am Mittwochnachmittag an

Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 145,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'551 Punkten notiert. In der Spitze legte die Richemont-Aktie bis auf 145,80 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 144,95 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 372'627 Richemont-Aktien.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 184,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 120,60 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Richemont-Aktie 20,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Richemont seine Aktionäre 2025 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,59 EUR je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Richemont am 22.05.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.05.2027.

Experten gehen davon aus, dass Richemont im Jahr 2026 6,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

Richemont-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Richemont von vor einem Jahr bedeutet

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richemont-Investment von vor 10 Jahren verdient