Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Richemont Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 150 Franken auf "Hold" belassen. Der seit nunmehr zweieinhalb Jahren anhaltende Bärenmarkt im Luxussektor bleibe angesichts der anhaltenden Schwäche des chinesischen Absatzmarktes bestehen, schrieb Nick Anderson am Montagabend. Seine einzigen Kaufempfehlungen und somit "Top-Picks" im Sektor sind Hermes und Brunello Cucinelli./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Hold
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
150.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
157.10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-4.52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
157.00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.46%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
12:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont steigt am Dienstagvormittag (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
16.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Börse Zürich: Anleger lassen SLI am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
16.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI am Montagmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|11:20
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:20
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:20
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|157.05
|0.22%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:29
|
UBS AG
Hapag-Lloyd Sell
|12:01
|
DZ BANK
SAFRAN Kaufen
|11:50
|
Barclays Capital
Unilever Overweight
|11:49
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|11:45
|
Barclays Capital
Air Liquide Overweight
|11:40
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|11:37
|
Barclays Capital
Novo Nordisk Equal Weight