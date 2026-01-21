Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
154.90CHF
-1.15CHF
-0.74 %
11:32:41
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.01.2026 09:00:07
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Franken belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
165.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
154.85 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6.55%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
155.45 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.14%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Richemont
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Börse Zürich: SMI letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Börse Zürich: SMI am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|09:00
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09:00
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|154.90
|-0.74%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:59
|
Jefferies & Company Inc.
QIAGEN Buy
|10:58
|
UBS AG
VINCI Buy
|10:53
|
Jefferies & Company Inc.
Danone Buy
|10:50
|
RBC Capital Markets
Rio Tinto Sector Perform
|10:49
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|10:49
|
Warburg Research
KSB Buy
|09:34
|
Deutsche Bank AG
DocMorris Hold