NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Franken belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte./edh/gl;