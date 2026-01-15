Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’495 0.2%  SPI 18’595 0.3%  Dow 49’442 0.6%  DAX 25’352 0.3%  Euro 0.9319 -0.1%  EStoxx50 6’041 0.6%  Gold 4’606 -0.2%  Bitcoin 76’642 -0.2%  Dollar 0.8026 -0.1%  Öl 63.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Porsche-Aktie: Klares Minus beim Absatz
TSMC-Aktie im Aufwind: US-Expansion und positive Analystenstimmen treiben an - Auch Rückenwind für Advantest, Samsung und Co.
DKSH-Aktie: Natale Capri wird alleiniger Leiter für Performance Materials
Zehnder-Aktie: Umsatzwachstum in 2025
US-Ökonom Peter Schiff kritisiert Strategys Bitcoin-Strategie scharf
Suche...
Plus500 Depot

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

170.55
CHF
-4.25
CHF
-2.43 %
15.01.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.01.2026 07:44:29

Richemont Hold

Richemont
168.91 CHF -0.84%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern habe in allen Regionen stark abgeschnitten, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem in Amerika laufe es rund, während die Erholung in China fragil sei./mis/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Hold
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
150.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
170.55 CHF 		Abst. Kursziel*:
-12.05%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
168.91 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.20%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?