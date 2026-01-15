Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
170.55CHF
-4.25CHF
-2.43 %
15.01.2026
SWX
16.01.2026 07:44:29
Richemont Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern habe in allen Regionen stark abgeschnitten, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem in Amerika laufe es rund, während die Erholung in China fragil sei./mis/rob/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Richemont
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
150.00 CHF
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
170.55 CHF
Abst. Kursziel*:
-12.05%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
168.91 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-11.20%
Analyst Name::
Nick Anderson
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Richemont
15.01.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
15.01.26
|Gewinne in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
15.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
15.01.26
|UBS AG beurteilt Richemont-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
15.01.26
|Richemont erneut mit erfolgreicher Weihnachtssaison (AWP)
15.01.26