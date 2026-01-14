Richemont 156.32 CHF -3.17% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 165 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern habe trotz hoher Erwartungen starke und beeindruckende Umsatzzahlen für das vergangene Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund der steigenden Goldpreise habe er jedoch seine operative Ergebnisprognose (Ebit) für das Geschäftsjahr 2026/27 um 7 Prozent reduziert./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 17:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:45 / EST



