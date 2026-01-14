Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’414 -0.5%  SPI 18’528 -0.4%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 25’297 -0.2%  Euro 0.9296 0.1%  EStoxx50 6’029 -0.2%  Gold 4’673 1.7%  Bitcoin 74’175 -0.9%  Dollar 0.7999 -0.2%  Öl 63.7 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Schweizer Zinsen: Safe-Haven-Status rechtfertigt tiefe Renditen
Zcash nach Korrektur nahezu verdoppelt: Charttechnik signalisiert weiteres Potenzial
Grönland-Eskalation: Autoindustrie warnt vor Folgen von Trumps neuen Strafzöllen
Experten erklären: Diese Renditekiller kosten ETF-Anleger bares Geld - und so werden sie vermieden
Konfrontationskurs nach dem 6. Januar: Trump geht juristisch gegen JPMorgan Chase vor
Suche...
Plus500 Depot

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

155.40
CHF
-5.95
CHF
-3.69 %
09:02:46
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.01.2026 07:31:14

Richemont Sector Perform

Richemont
156.32 CHF -3.17%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 165 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern habe trotz hoher Erwartungen starke und beeindruckende Umsatzzahlen für das vergangene Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund der steigenden Goldpreise habe er jedoch seine operative Ergebnisprognose (Ebit) für das Geschäftsjahr 2026/27 um 7 Prozent reduziert./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 17:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
165.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
161.35 CHF 		Abst. Kursziel*:
2.26%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
156.32 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
5.55%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse