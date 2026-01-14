Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 165 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern habe trotz hoher Erwartungen starke und beeindruckende Umsatzzahlen für das vergangene Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund der steigenden Goldpreise habe er jedoch seine operative Ergebnisprognose (Ebit) für das Geschäftsjahr 2026/27 um 7 Prozent reduziert./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
165.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
161.35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2.26%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
156.32 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.55%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
16.01.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
16.01.26