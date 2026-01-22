Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Richemont Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Donnerstagabend den Start der Berichtssaison der europäischen Luxusbranche unter die Lupe - unter anderem wegen der Underperformance des Sektors seit Jahresbeginn. Brunello Cucinelli, Richemont und Burberry hätten ein generell recht gutes Branchenumfeld im vierten Quartal 2025 bestätigt, so die Expertin. Die Signale für die noch folgenden Berichtsunternehmen seien entsprechend positiv. Mit einer schwächeren Positionierung der Anleger und realistischeren Vorstellungen von der Erholung in China habe sich das Chance-Risiko-Verhältnis sogar gebessert. Für die Aktien von LVMH, Ferragamo und Moncler behält sie den Stempel "Positive Catalyst Watch" daher bei. Richemont und Brunello Cucinelli könnten sich am Ende der Berichtssaison unter den Klassenbesten befinden. Der jüngste Kursrückschlag biete eine Chance./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

