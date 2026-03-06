Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|
06.03.2026 14:28:44
Neue Analyse: UBS AG bewertet Richemont-Aktie mit Buy
Die Richemont-Aktie wurde von UBS AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 205 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts steigender Goldpreise fragten sich die Anleger, ob der Luxuskonzern sie in seinen Schmuckmarken weiterreichen könne, ohne Kunden zu vergrämen, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstagabend. Die Expertin zeigt nach einer aktuellen Preisanalyse auf, dass die Sorgen aus ihrer Sicht übertrieben sind. Sie erinnert stattdessen an das Kaufargument, stabilen Wert zu erwerben, das sie in ähnlicher Situation bereits 2021 als Grund für die erwartete Outperformance von Schmuckmarken gegenüber "weichen Luxuswaren" wie Bekleidung und Leder genannt habe.
Aktieninformation im Fokus: Die Richemont-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Die Aktie verlor um 14:12 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0.2 Prozent auf 143.30 CHF. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 43.06 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 183’621 Richemont-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 16.7 Prozent zurück. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2026 wird Richemont voraussichtlich am 22.05.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Richemont
|13:36
|Richemont Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
