Neue Analyse: UBS AG bewertet Richemont-Aktie mit Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 205 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts steigender Goldpreise fragten sich die Anleger, ob der Luxuskonzern sie in seinen Schmuckmarken weiterreichen könne, ohne Kunden zu vergrämen, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstagabend. Die Expertin zeigt nach einer aktuellen Preisanalyse auf, dass die Sorgen aus ihrer Sicht übertrieben sind. Sie erinnert stattdessen an das Kaufargument, stabilen Wert zu erwerben, das sie in ähnlicher Situation bereits 2021 als Grund für die erwartete Outperformance von Schmuckmarken gegenüber "weichen Luxuswaren" wie Bekleidung und Leder genannt habe.

Aktieninformation im Fokus: Die Richemont-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Aktie verlor um 14:12 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0.2 Prozent auf 143.30 CHF. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 43.06 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 183’621 Richemont-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 16.7 Prozent zurück. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2026 wird Richemont voraussichtlich am 22.05.2026 präsentieren.

