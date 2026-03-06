Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 205 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts steigender Goldpreise fragten sich die Anleger, ob der Luxuskonzern sie in seinen Schmuckmarken weiterreichen könne, ohne Kunden zu vergrämen, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstagabend. Die Expertin zeigt nach einer aktuellen Preisanalyse auf, dass die Sorgen aus ihrer Sicht übertrieben sind. Sie erinnert stattdessen an das Kaufargument, stabilen Wert zu erwerben, das sie in ähnlicher Situation bereits 2021 als Grund für die erwartete Outperformance von Schmuckmarken gegenüber "weichen Luxuswaren" wie Bekleidung und Leder genannt habe./rob/ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Richemont
|
12:29
|Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SMI am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
|
10:02
|SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Richemont von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Richemont Aktie News: Richemont macht am Donnerstagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|13:36
|Richemont Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
