Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’598 -0.3%  SPI 17’319 -0.4%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’591 -1.2%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 5’587 -1.0%  Gold 4’025 -0.5%  Bitcoin 72’023 -1.7%  Dollar 0.7943 -0.2%  Öl 63.7 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Schweizer Anlegerinnen und Anleger greifen immer mehr zu ETFs
Xpeng-Aktie sackt ab: Prognose des Tesla-Konkurrenten enttäuscht Anleger
Preissenkung in den USA: Novo Nordisk greift Eli Lilly an - So reagiert die Aktie
ABB setzt sich ehrgeizigeres Ziel für operative Gewinnmarge - Zukäufe sollen künftig verstärkt werden
Vor wichtiger Bilanzvorlage: So bewertet Morgan Stanley die NVIDIA-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

166.15
CHF
-3.45
CHF
-2.03 %
09:04:39
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 08:16:43

Richemont Outperform

Richemont
164.98 CHF -2.61%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Richemont von 190 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe nach den Zahlen für das vergangene Geschäftshalbjahr seine Umsatzschätzung für den Luxusgüterkonzern angehoben, für das operative Ergebnis (Ebit) und das Ergebnis je Aktie aber gesenkt, schrieb Luca Solca am Dienstag. Die niedrigeren Bruttomargen würden durch einen besseren operativen Hebel aber teilweise kompensiert./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:15 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
200.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
169.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
17.92%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
164.98 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
21.23%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse