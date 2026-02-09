Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

1’518.50
CHF
34.00
CHF
2.29 %
09.02.2026
SWX
10.02.2026 07:42:02

Rheinmetall Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2000 auf 2050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier sieht nach dem jüngsten Kursrutsch eine gute Gelegenheit. Zwar hätten die Papiere des Rüstungskonzerns und einer Sektorrotation sowie einem leicht enttäuschenden Update zur Geschäftslage kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen für 2025 gelitten, am Ausblick für das Unternehmen habe sich aber nichts geändert, schrieb er am Montagabend. Der Dax-Konzern dürfte auch in den kommenden Jahren unter anderem von der Munitionsnachfrage profitierten, die das Angebot übersteige. Zudem passe Rheinmetall das Geschäftsportfolio rapide an und sollte bis 2030 in einer eigenen Liga spielen./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’050.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1’654.00 € 		Abst. Kursziel*:
23.94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1’652.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.05%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

