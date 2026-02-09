Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2000 auf 2050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier sieht nach dem jüngsten Kursrutsch eine gute Gelegenheit. Zwar hätten die Papiere des Rüstungskonzerns und einer Sektorrotation sowie einem leicht enttäuschenden Update zur Geschäftslage kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen für 2025 gelitten, am Ausblick für das Unternehmen habe sich aber nichts geändert, schrieb er am Montagabend. Der Dax-Konzern dürfte auch in den kommenden Jahren unter anderem von der Munitionsnachfrage profitierten, die das Angebot übersteige. Zudem passe Rheinmetall das Geschäftsportfolio rapide an und sollte bis 2030 in einer eigenen Liga spielen./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2’050.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’654.00 €
|
Abst. Kursziel*:
23.94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’652.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.05%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09.02.26
|Haushälter bremsen Laserwaffen-Projekt in Deutschland (AWP)
|
09.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.02.26