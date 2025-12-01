Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rheinmetall Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2060 Euro belassen. Der Markt preise bei dem Rüstungskonzern ein Szenario ein, in dem entweder die Prognose für 2030 verfehlt werde, oder die Bewertungsskala der Aktie die gleiche bleibe wie historisch gewohnt, schrieb Analyst Afonso Osorio in einer am Montag vorliegenden Studie. Das kurzfristige Wachstum sei bei Rheinmetall im Sektor am höchsten, während die Bewertung gemessen an den kommenden Jahren günstiger sei als bei vergleichbaren Unternehmen./rob/tih/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2’060.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’566.00 €
|
Abst. Kursziel*:
31.55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’568.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.38%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
12:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Montagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Montagmittag zu (finanzen.ch)
|
11:13
|Aktien von Siemens, Siemens Healthineers und Rheinmetall uneins: Kooperation verkündet (Dow Jones)
|
10:15
|Rheinmetall erhält Munitionsauftrag von Bundeswehr (Dow Jones)
|
09:28
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|12:52
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:52
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:52
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1’462.00
|2.35%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:02
|
Barclays Capital
Jungheinrich Overweight
|12:52
|
Barclays Capital
Rheinmetall Overweight
|12:51
|
Barclays Capital
TotalEnergies Overweight
|12:51
|
Barclays Capital
Prosus Overweight
|12:44
|
DZ BANK
Airbus Kaufen
|12:26
|
Deutsche Bank AG
Unilever Buy
|11:23
|
UBS AG
L'Oréal Neutral