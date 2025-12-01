Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

1’460.00
CHF
31.50
CHF
2.21 %
13:54:00
SWX
08.12.2025 12:52:16

Rheinmetall Overweight

Rheinmetall
1465.36 CHF 0.56%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2060 Euro belassen. Der Markt preise bei dem Rüstungskonzern ein Szenario ein, in dem entweder die Prognose für 2030 verfehlt werde, oder die Bewertungsskala der Aktie die gleiche bleibe wie historisch gewohnt, schrieb Analyst Afonso Osorio in einer am Montag vorliegenden Studie. Das kurzfristige Wachstum sei bei Rheinmetall im Sektor am höchsten, während die Bewertung gemessen an den kommenden Jahren günstiger sei als bei vergleichbaren Unternehmen./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2025 / 00:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
2’060.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’566.00 € 		Abst. Kursziel*:
31.55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’568.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.38%
Analyst Name::
Afonso Osorio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

CHF
Hinzufügen