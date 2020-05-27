Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
77.96CHF
23.52CHF
43.20 %
27.05.2020
SWX
09.09.2025 07:04:42
Rheinmetall Overweight
Rheinmetall
1646.45 CHF 0.89%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Rheinmetall beim Kursziel von 2050 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Experte Afonso Osorio setzt dabei im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag auf das Deutschlandgeschäft der Düsseldorfer und ihre steigenden Marktanteile, wohl auch europaweit. Rheinmetall ist sein Favorit unter den ebenfalls neu eingestuften Hensoldt, Leonardo und Saab./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Rheinmetall AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
2’050.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
1’795.00 €
Abst. Kursziel*:
14.21%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
1’776.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
15.43%
Analyst Name::
Afonso Osorio
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rheinmetall AG
08.09.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
08.09.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
08.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
08.09.25
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
08.09.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
08.09.25
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag gesucht (finanzen.ch)
08.09.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.ch)
08.09.25
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Montagvormittag positiv (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|07:04
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
