Rheinmetall-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess attestierte den Düsseldorfern am Donnerstag starke Quartalsergebnisse im Einklang mit den vorab veröffentlichten Eckdaten. Interessant für die Telefonkonferenz werde die Frage nach zusätzlichen Belastungsfaktoren für das Umsatzziel neben dem Verlust des Fregattenauftrags, oder ob die Planung generell konservativ sei.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:38 Uhr um 0.8 Prozent auf 1’190.40 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 93.21 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 111’245 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 23.0 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Rheinmetall am 06.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:42 / BST

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