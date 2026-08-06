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Investment-Tipp 06.08.2026 09:45:04

Rheinmetall-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy

Rheinmetall-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy

Die Rheinmetall-Aktie wurde von UBS AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Rheinmetall
1066.17 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Ziele für den Auftragsaufgang seien auf den ersten Blick möglicherweise enttäuschend, schrieb Sven Weier am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Sie seien aber wohl bloss Ausdruck einer konservativeren Planung des Managements. Wenn er die entscheidenden Faktoren aufaddiere, komme er auf ein vergleichbares Umsatzpotenzial wie bisher.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:29 Uhr 0.5 Prozent im Minus bei 1’194.80 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 33.91 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 103’883 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 22.7 Prozent nach. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Rheinmetall am 06.08.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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