Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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06.08.2026 10:52:44
Rheinmetall-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Buy
Jefferies & Company Inc. hat eine umfassende Prüfung der Rheinmetall-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Die Margen hätten sich auf breiter Front stark entwickelt, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Besonders positiv sei der Anstieg der Marge im Rüstungsgeschäft von 3,1 Prozentpunkten.
Aktienanalyse online: Die Rheinmetall-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:36 Uhr um 1.3 Prozent auf 1’185.40 EUR nach. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9.67 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 136’672 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 23.3 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Rheinmetall wird am 06.08.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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