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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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08.10.2026
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09.10.2026 07:39:30

Rheinmetall Hold

Rheinmetall
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1600 auf 1020 Euro gesenkt. Die mittelfristigen Wachstumsperspektiven des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers seien mit Unsicherheiten behaftet, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es benötige deutlich mehr Aufträge, um auch über 2030 hinaus für Wachstum zu sorgen. Der Kursrückgang seit Jahresbeginn könne dies teilweise eingepreist haben./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Rheinmetall-Kurs >5 >10
Fallender Rheinmetall-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Rheinmetall AG Hold
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
1’020.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
926.00 € 		Abst. Kursziel*:
10.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
929.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.72%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
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07:48 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
07:39 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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