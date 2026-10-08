Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Rheinmetall Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1600 auf 1020 Euro gesenkt. Die mittelfristigen Wachstumsperspektiven des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers seien mit Unsicherheiten behaftet, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es benötige deutlich mehr Aufträge, um auch über 2030 hinaus für Wachstum zu sorgen. Der Kursrückgang seit Jahresbeginn könne dies teilweise eingepreist haben./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Hold
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1’020.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
926.00 €
|
Abst. Kursziel*:
10.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
929.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.72%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
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