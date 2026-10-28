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Bankaktien gegen Gold 28.10.2026 03:45:52

Bankenexperte Chris Whalen setzt auf Gold statt Bankaktien: Die Gründe

Bankenexperte Chris Whalen setzt auf Gold statt Bankaktien: Die Gründe

Vier Jahrzehnte lang hat Christopher Whalen Bankbilanzen zerlegt, Ende September 2026 trennte er sich von jeder einzelnen Bankaktie in seinem Depot.

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  • Chris Whalen hat Ende September 2026 alle Bankaktien verkauft
  • Der Bankenkenner rechnet mit steigenden Kreditkosten und setzt verstärkt auf Edelmetalle
  • Goldman Sachs hat die Risikovorsorge zum Vorquartal mehr als verdreifacht

Christopher Whalen kehrt den Banken den Rücken und setzt stattdessen auf Gold: Der Bankanalyst, dessen Laufbahn bei der Federal Reserve Bank of New York begann, hat Ende September 2026 sämtliche Bankaktien verkauft und das Kapital in Edelmetalle, Energiewerte und Einkommensanlagen gelenkt. Zugleich wettet er mit Verkaufsoptionen auf fallende Kurse einiger Konsumentenkreditgeber, deren Namen er nicht nennt. Seine Gründe legte der Chef von Whalen Global Advisors am 19. Oktober im Interview mit Kitco News dar.

Warum Whalen die guten Jahre der Banken für vorbei hält

Den Kern seiner Skepsis bildet die Kreditqualität. Die Kreditausfälle seien fast acht Quartale in Folge gesunken, sagte Whalen, Bankaktien wirkten auf ihn deshalb etwas zu teuer. Gewinne und Kreditkosten seien die beiden unverrückbaren Grössen im Bankgeschäft: Steigen die Kreditkosten, sinken die Gewinne, und die Aktien leiden entsprechend. Nach fast zweieinhalb Jahren rückläufiger Kreditkosten erwartet er nun mehr Zahlungsausfälle bei Verbrauchern, weil höhere Energiepreise die Haushaltsbudgets strapazieren. Die Aktien der Kreditgeber, gegen die er wettet, dürften in sechs Monaten billiger sein, so seine Rechnung.

Was die Quartalszahlen von Goldman Sachs zeigen

Erste Belege sieht Whalen bereits in der Berichtssaison zum dritten Quartal. Die Grossbanken der Wall Street hätten glänzend im Handel verdient, ihre Aktien seien trotzdem kaum vom Fleck gekommen. Goldman Sachs etwa habe im Kapitalmarktgeschäft hervorragend abgeschnitten und bei Anlegern dennoch kaum Anklang gefunden.

Der Quartalsbericht vom 13. Oktober liefert für Whalens Kreditthese zumindest einen Anhaltspunkt, wenn auch an anderer Stelle. Zwar stieg der Nettoumsatz im dritten Quartal 2026 um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden US-Dollar, getragen vom Aktienhandel, der mit 6,44 Milliarden US-Dollar um 72 Prozent über dem Vorjahresquartal lag. Doch die Risikovorsorge für Kreditausfälle kletterte auf 368 Millionen US-Dollar, nach 102 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal und 339 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor. Ursache waren laut Goldman Sachs vor allem Wertberichtigungen auf Firmenkredite.

Das Verbrauchergeschäft, auf das Whalen zielt, spielt bei der Bank kaum noch eine Rolle, seit sie ihr Kreditkartenportfolio im vierten Quartal 2025 zum Verkauf gestellt hat. Ein Beleg für seine Konsumententhese ist Goldman Sachs damit nicht, wohl aber ein Hinweis darauf, dass auch bei Firmenkrediten wieder mehr Vorsorge nötig wird.

Gold als asymmetrische Wette

Das Geld aus den Bankaktien floss in Edelmetalle und Einkommensanlagen. Gold und Silber hatte Whalen nach eigenen Angaben schon früher im Jahr 2026 bei schwächeren Preisen aufgestockt. Bei Edelmetallen sei das Aufwärtspotenzial deutlich grösser als das Risiko, weil die Notenbanken sich vom US-Dollar weg und hin zu Gold bewegten: Sie wollten eine Reserve, die kein anderes Land kontrolliert. Die chinesische Notenbank etwa erhöhte ihre Goldbestände laut China Daily im September 2026 um 740'000 Unzen auf 77,47 Millionen Unzen, der stärkste Monatszuwachs seit drei Jahren und der 23. Zukauf in Folge. Ein Ende des US-Dollar als Leitwährung sieht Whalen allerdings nicht, wohl aber mehr Konkurrenz durch andere Papierwährungen.

Langfristig spricht aus seiner Sicht auch das knappe Angebot für das Metall und die Förderer, grosse Produzenten müssten früher oder später kleinere Explorer übernehmen. Einzelne Minenwerte meidet er dennoch wegen des erheblichen operativen Risikos und hält sein Minenengagement überwiegend über ETFs. Für ein Rentnerpaar empfiehlt er vor allem laufende Erträge, dazu fünf bis zehn Prozent in einem ETF mit Goldbezug, nicht zwingend in Minenaktien.

Die Fed als Prüfstein für Whalens Goldthese

Den eigentlichen Rückenwind für Gold erwartet Whalen von der Notenbank. Nach der Zinserhöhung im September 2026 glaubt er nicht, dass Notenbankchef Kevin Warsh die Zinsen erneut anheben will. Eine sich abkühlende Wirtschaft könne vielmehr bis zum ersten Quartal 2027 Zinssenkungen erzwingen, danach werde die Fed wieder Staatsanleihen kaufen müssen, so wie während und unmittelbar nach der Pandemie.

Der nächste belastbare Datenpunkt für diese These ist die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch zum Abschluss ihrer zweitägigen Sitzung. Am Markt gilt eine Pause als wahrscheinlich, aufschlussreich für Whalens Szenario dürfte daher vor allem sein, ob Warsh die Tür für weitere Erhöhungen offen hält oder erste Signale in Richtung Lockerung sendet.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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