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Kursentwicklung 29.10.2026 17:58:14

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 verzeichnete am Donnerstag Kursgewinne.

Rheinmetall
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Der Euro STOXX 50 sprang im STOXX-Handel letztendlich um 0.64 Prozent auf 6’207.45 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 5.315 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.142 Prozent schwächer bei 6’159.08 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’167.81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6’222.72 Punkte, das Tagestief hingegen 6’147.28 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2.41 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’320.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der Euro STOXX 50 6’248.84 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2025, einen Stand von 5’705.81 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6.10 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 5.76 Prozent auf 167.15 EUR), Bayer (+ 4.19 Prozent auf 47.96 EUR), Deutsche Bank (+ 3.78 Prozent auf 31.16 EUR), Rheinmetall (+ 3.58 Prozent auf 1’048.20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.35 Prozent auf 40.76 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-1.09 Prozent auf 208.90 EUR), Enel (-0.32 Prozent auf 9.30 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.22 Prozent auf 6.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.29 Prozent auf 556.40 EUR) und UniCredit (+ 0.40 Prozent auf 74.54 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7’666’859 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 574.119 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

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