Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Vormittag

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 1'039,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'920 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'038,60 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'048,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9'357 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'966,00 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 89,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (900,20 EUR). Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 15,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,72 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 37,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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