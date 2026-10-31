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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie
So haben Experten die Rheinmetall-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Rheinmetall-Aktie veröffentlicht.
6 Experten raten die Rheinmetall-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der Rheinmetall-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 1.404,29 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Rheinmetall auf 1.037,60 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|1.650,00 EUR
|59,02
|27.10.2026
|UBS AG
|1.360,00 EUR
|31,07
|20.10.2026
|Bernstein Research
|1.200,00 EUR
|15,65
|19.10.2026
|RBC Capital Markets
|1.600,00 EUR
|54,20
|09.10.2026
|Bernstein Research
|1.200,00 EUR
|15,65
|09.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1.020,00 EUR
|-1,70
|09.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|07.10.2026
|Deutsche Bank AG
|1.800,00 EUR
|73,48
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
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|UBS AG
|19.10.26
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|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
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|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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