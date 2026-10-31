Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie

7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Rheinmetall-Aktie veröffentlicht.

6 Experten raten die Rheinmetall-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der Rheinmetall-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 1.404,29 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Rheinmetall auf 1.037,60 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 1.650,00 EUR 59,02 27.10.2026 UBS AG 1.360,00 EUR 31,07 20.10.2026 Bernstein Research 1.200,00 EUR 15,65 19.10.2026 RBC Capital Markets 1.600,00 EUR 54,20 09.10.2026 Bernstein Research 1.200,00 EUR 15,65 09.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 1.020,00 EUR -1,70 09.10.2026 Jefferies & Company Inc. - - 07.10.2026 Deutsche Bank AG 1.800,00 EUR 73,48 06.10.2026

Redaktion Finanzen.net