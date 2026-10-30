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30.10.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 1'036,80 EUR ab.
Die Rheinmetall-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 1'036,80 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'908 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1'031,40 EUR. Bei 1'048,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28'206 Rheinmetall-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'966,00 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 47,26 Prozent niedriger. Am 25.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 900,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,18 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,72 EUR, nach 11,50 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.29 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 37,32 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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