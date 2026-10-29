Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Der LUS-DAX sprang im XETRA-Handel letztendlich um 1.52 Prozent auf 26’105.00 Punkte an.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’672.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26’106.00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 25’449.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25’364.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Wert von 24’125.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6.26 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 5.76 Prozent auf 167.15 EUR), Bayer (+ 4.19 Prozent auf 47.96 EUR), Deutsche Bank (+ 3.78 Prozent auf 31.16 EUR), Rheinmetall (+ 3.58 Prozent auf 1’048.20 EUR) und Merck (+ 2.91 Prozent auf 150.30 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Vonovia SE (-3.01 Prozent auf 15.98 EUR), SAP SE (-1.09 Prozent auf 208.90 EUR), GEA (-0.44 Prozent auf 68.20 EUR), QIAGEN (-0.11 Prozent auf 45.05 EUR) und Beiersdorf (-0.10 Prozent auf 80.80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8’849’402 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 238.444 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7.98 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch