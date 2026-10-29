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29.10.2026 17:58:14
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester
So bewegte sich der LUS-DAX am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.
Der LUS-DAX sprang im XETRA-Handel letztendlich um 1.52 Prozent auf 26’105.00 Punkte an.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’672.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26’106.00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 25’449.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25’364.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Wert von 24’125.00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6.26 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Zählern.
Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 5.76 Prozent auf 167.15 EUR), Bayer (+ 4.19 Prozent auf 47.96 EUR), Deutsche Bank (+ 3.78 Prozent auf 31.16 EUR), Rheinmetall (+ 3.58 Prozent auf 1’048.20 EUR) und Merck (+ 2.91 Prozent auf 150.30 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Vonovia SE (-3.01 Prozent auf 15.98 EUR), SAP SE (-1.09 Prozent auf 208.90 EUR), GEA (-0.44 Prozent auf 68.20 EUR), QIAGEN (-0.11 Prozent auf 45.05 EUR) und Beiersdorf (-0.10 Prozent auf 80.80 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8’849’402 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 238.444 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7.98 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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