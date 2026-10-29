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29.10.2026 17:58:14
Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester
Der STOXX 50 befand sich am Abend im Aufwind.
Am Donnerstag verbuchte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.84 Prozent auf 5’413.73 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.051 Prozent auf 5’371.18 Punkte an der Kurstafel, nach 5’368.46 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5’427.84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’371.18 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 1.91 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 29.09.2026, den Wert von 5’359.46 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 5’412.07 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4’787.29 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.21 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3.58 Prozent auf 1’048.20 EUR), UBS (+ 2.88 Prozent auf 39.71 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 2.81) Prozent auf 94.44 GBP), Novartis (+ 2.38 Prozent auf 132.30 CHF) und Airbus SE (+ 2.29 Prozent auf 196.40 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-2.93 Prozent auf 62.06 GBP), SAP SE (-1.09 Prozent auf 208.90 EUR), GSK (-0.96 Prozent auf 18.14 GBP), Unilever (-0.43 Prozent auf 47.72 GBP) und Enel (-0.32 Prozent auf 9.30 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 21’408’970 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 574.119 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.37 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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