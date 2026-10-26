|Währung und Wettbewerb
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26.10.2026 03:32:10
Telekom-Aktie im Blick: BofA sieht Kurspotenzial trotz wachsendem SpaceX-Druck
BofA erhöht die Schätzungen für den europäischen Telekommunikationssektor, doch Währungseffekte und Konkurrenz durch SpaceX werfen neue Fragen auf.
- BofA sieht Chancen im europäischen Telekommunikationssektor
- SpaceX rückt als neuer Wettbewerber im US-Mobilfunk in den Blick
- Orange liefert vor Deutscher Telekom erste Hinweise
BofA Global Research sieht im verunsicherten europäischen Telekomsektor Gelegenheiten. In einer Einschätzung vom 19. Oktober, die investing.com vorliegt, hob die Bank unter anderem ihre Prognosen für die Deutsche Telekom an und rechnet für das dritte Quartal mit mehr Umsatz, als der Markt erwartet. Ob daraus Chancen für Anleger werden, hängt von der Konkurrenz im US-Mobilfunk und den anstehenden Zahlen ab.
Was BofA für die Deutsche Telekom-Aktie erwartet
BofA hebt die Schätzungen für Umsatz und EBITDAaL der Deutschen Telekom laut investing.com für 2026 um jeweils 1,0 Prozent an und begründet das mit Währungsgewinnen durch den stärkeren Dollar gegenüber dem Euro. Für das dritte Quartal erwartet die Bank einen Umsatz von 30,98 Milliarden Euro, der Konsens liegt bei 30,47 Milliarden Euro, heisst es.
Der Konzern selbst hielt bei den Halbjahreszahlen am 6. August an der Jahresprognose eines bereinigten EBITDA AL von rund 47,5 Milliarden Euro fest und hob nur den Free Cashflow AL auf rund 20,0 Milliarden Euro an. Im zweiten Quartal erzielte er 29,9 Milliarden Euro Umsatz. Die BofA-Anhebung speist sich damit vor allem aus dem Wechselkurs, nicht aus einer höheren Konzernprognose. Ein Umsatz über Konsens wäre daher zum Teil ein Währungseffekt, die Qualität des Wachstums zeigt sich eher im bereinigten EBITDA AL und im Free Cashflow.
SpaceX setzt den Sektor unter Druck
Anleger befürchten gleichzeitig, dass SpaceX das Wettbewerbsumfeld im US-Mobilfunk langfristig verschärft. Auslöser der Sorgen im Telekommunikationssektor war laut dpa-AFX am 9. Oktober der Kauf eines landesweiten 800-MHz-Low-Band-Spektrums von Grain Management durch SpaceX. Mit Starlink könnte SpaceX zu einem bedeutenden US-Mobilfunkanbieter werden. Die Aktien von Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Vodafone und BT gaben daraufhin nach, während Funkmasten-Betreiber wie Cellnex und Inwit zulegten.
Bernstein-Analystin Madison Rezaei zeigte sich am selben Tag nicht überrascht: Man habe das Szenario als sehr wahrscheinlich eingestuft, der Abschluss komme aber rund einen Monat vor dem geplanten Ende der Auktion, berichtet dpa-AFX. Sie geht davon aus, dass sich SpaceX die Option eines terrestrischen Netzaufbaus offenhält. Knapp zwei Drittel des Konzernumsatzes im zweiten Quartal stammten aus dem Segment USA, wie die Telekom am 6. August mitteilte. Zugleich nennt sie in ihrer Mitteilung vom 5. Oktober einen schärferen Wettbewerb als erwartet ausdrücklich als Risikofaktor. Der Angriff auf das US-Geschäft trifft damit den grössten Umsatzträger des Konzerns, auch wenn der Ausgang offen ist.
Konkurrenten und Analysten als Gradmesser
Bevor die Telekom am 5. November ihre Zahlen vorlegt, gibt ein Konkurrent Hinweise auf die Lage der Branche. Orange berichtet am 27. Oktober Zahlen zum abgelaufenen Quartal. BofA hob die Umsatzprognose für Orange 2026 um 0,1 Prozent und die für das EBITDAaL um 0,3 Prozent an und verweist auf konstruktivere Wettbewerbsbedingungen in Frankreich. Das Management von Orange bezeichnete die Verbesserung bei den Mobilfunk-Aktionen dort jedoch als fragil.
Der Analystenkonsens für die Deutsche Telekom-Aktie lautet Strong Buy, das mittlere Kursziel beträgt 35,20 Euro. Hinter dem Votum stehen sieben Buy und ein Hold. JPMorgan-Analyst Akhil Dattani nennt in einer aktuellen Studie Buy und ein Kursziel von 38 Euro, Bernstein-Analyst Ulrich Rathe kommt mit Hold auf 28,10 Euro. Die Einschätzungen bleiben damit überwiegend zuversichtlich, die Spanne zeigt aber, wie unterschiedlich das Wettbewerbsrisiko gewichtet wird.
Als Nächstes zeigen die Zahlen von Orange, ob sich Wettbewerbsdruck und Erholung in ihren Heimatmärkten so entwickeln, wie BofA es beschreibt. Bei der Telekom richtet sich der Blick auf die Berichtsvorlage, ob der Umsatz tatsächlich über dem Konsens liegt und wie sich das bereinigte EBITDA AL jenseits des Währungseffekts entwickelt.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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