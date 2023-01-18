Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
Rheinmetall Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Buy" belassen. Der Fokus verlagere sich beim Rüstungskonzern nun auf den Kapitalmarkttag am 18. November, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. In einer Telefonkonferenz habe es erste Signale für dann erwartete Umsatzziele gegeben. In einer vorherigen Einschätzung hatte Laskawi einen Umsatz größer 45 Milliarden Euro und eine Marge größer 20 Prozent prognostiziert./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
2’050.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’709.00 €
|
Abst. Kursziel*:
19.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’721.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.12%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
