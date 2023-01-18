Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

18.01.2023
Rheinmetall Buy

Rheinmetall
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Buy" belassen. Der Fokus verlagere sich beim Rüstungskonzern nun auf den Kapitalmarkttag am 18. November, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. In einer Telefonkonferenz habe es erste Signale für dann erwartete Umsatzziele gegeben. In einer vorherigen Einschätzung hatte Laskawi einen Umsatz größer 45 Milliarden Euro und eine Marge größer 20 Prozent prognostiziert./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

