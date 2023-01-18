Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’296 -0.6%  SPI 17’011 -0.4%  Dow 47’311 0.5%  DAX 23’996 -0.2%  Euro 0.9315 0.1%  EStoxx50 5’663 -0.1%  Gold 4’008 0.7%  Bitcoin 83’086 -1.3%  Dollar 0.8091 -0.1%  Öl 64.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Top News
Zalando-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Zalando-Aktie
Commerzbank-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Commerzbank-Aktie
Aktien-Tipp: So bewertet Warburg Research die Zalando-Aktie
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Continental-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

223.50
CHF
6.40
CHF
2.95 %
18.01.2023
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2025 09:08:12

Rheinmetall Buy

Rheinmetall
1622.13 CHF 2.26%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick sorgten stabile Ergebnisse im dritten Quartal für etwas Erleichterung vor dem Mitte November anstehenden Kapitalmarkttag, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstagmorgen. Die von manchen befürchtete Anpassung der Prognose, die sich zuletzt auch im Aktienkurs widerspiegele, sei ausgeblieben./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Rheinmetall

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Rheinmetall-Kurs >5 >10 >15
Fallender Rheinmetall-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
2’250.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’705.00 € 		Abst. Kursziel*:
31.96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’753.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.31%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?