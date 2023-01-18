Rheinmetall 1622.13 CHF 2.26% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick sorgten stabile Ergebnisse im dritten Quartal für etwas Erleichterung vor dem Mitte November anstehenden Kapitalmarkttag, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstagmorgen. Die von manchen befürchtete Anpassung der Prognose, die sich zuletzt auch im Aktienkurs widerspiegele, sei ausgeblieben./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



