Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
223.50CHF
6.40CHF
2.95 %
18.01.2023
SWX
06.11.2025 09:08:12
Rheinmetall Buy
Rheinmetall
1622.13 CHF 2.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick sorgten stabile Ergebnisse im dritten Quartal für etwas Erleichterung vor dem Mitte November anstehenden Kapitalmarkttag, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstagmorgen. Die von manchen befürchtete Anpassung der Prognose, die sich zuletzt auch im Aktienkurs widerspiegele, sei ausgeblieben./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2’250.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’705.00 €
|
Abst. Kursziel*:
31.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’753.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.31%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
10:42
|Rheinmetall-Aktie minimal schwächer: Umsatz und Gewinn gesteigert - Deal für ziviles Geschäft im Blick (Dow Jones)
|
10:27
|Rheinmetall weiter von Auftragsverzögerungen gebremst - Aktie legt zu (AWP)
|
10:01
|Jefferies & Company Inc. beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08:18
|Rheinmetall will Deal für ziviles Geschäft im 1. Quartal unterzeichnen (Dow Jones)
|
08:09