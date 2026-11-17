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|Rentables RENK-Investment?
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17.11.2026 10:02:05
MDAX-Titel RENK-Aktie: So viel Verlust hätte eine RENK-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in RENK-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades RENK-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das RENK-Papier bei 63.38 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das RENK-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.778 RENK-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 515.78 EUR, da sich der Wert eines RENK-Papiers am 16.11.2026 auf 32.69 EUR belief. Mit einer Performance von -48.42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte RENK einen Börsenwert von 3.28 Mrd. Euro. Das RENK-IPO fand am 07.02.2024 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die RENK-Aktie bei 17.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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