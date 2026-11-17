Heute vor 1 Jahr wurden Trades RENK-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das RENK-Papier bei 63.38 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das RENK-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.778 RENK-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 515.78 EUR, da sich der Wert eines RENK-Papiers am 16.11.2026 auf 32.69 EUR belief. Mit einer Performance von -48.42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte RENK einen Börsenwert von 3.28 Mrd. Euro. Das RENK-IPO fand am 07.02.2024 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die RENK-Aktie bei 17.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch