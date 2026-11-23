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23.11.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von RENK zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 31,05 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 31,05 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'275 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 31,59 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,61 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 185'767 RENK-Aktien.
Am 12.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 115,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 30,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 1,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,686 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte RENK am 05.11.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,24 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 344.77 Mio. EUR – ein Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 307.59 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von RENK wird am 03.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte RENK die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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