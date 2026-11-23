Um 12:28 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 31,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 28'998 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 31,29 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,61 EUR. Bisher wurden via XETRA 106'313 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 114,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.11.2026 (30,47 EUR). Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 2,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,580 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,686 EUR. RENK liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 344.77 Mio. EUR gegenüber 307.59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 29.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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