Um 09:28 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 31,68 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'245 Punkten liegt. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,72 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,37 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11'954 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 12.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 111,21 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,47 EUR am 23.11.2026. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 3,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,686 EUR, nach 0,580 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 05.11.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,24 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 344.77 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 307.59 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 29.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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