Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault vor Zahlen von 49 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der französische Autobauer sollte ein robustes drittes Quartal hinter sich haben und weiterhin von Preiseffekten profitieren, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Produktmix dürfe sich zeitweise etwas verschlechtern, da der Kleinwagen Clio gefragt sei. Der Konzern dürfte aber seine Jahresziele beibehalten. Das neue Kursziel begründete der Experte mit leicht überarbeiteten Prognosen zum Betriebsergebnis bis 2025./tav/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 11:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



