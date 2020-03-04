Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Renault Aktie 293557 / FR0000131906

26.88
CHF
-11.58
CHF
-30.11 %
04.03.2020
SWX
02.09.2025 07:35:16

Renault Hold

Renault
36.60 CHF -21.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 48 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der doppelte Neustart beim Ausblick und bei der Unternehmensführung habe bei dem Autobauer Fragen bezüglich Skaleneffekten, Größe und globaler Präsenz in den Fokus gerückt, die zwar nie ganz verschwunden, aber in den vergangenen Jahren angesichts der operativen Trendwende in den Hintergrund getreten seien, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht weiter davon aus, dass die Gewinndynamik ihren Höhepunkt erreicht hat. Mit dem neuen Managementteam müsse Renault nun mit seiner Unternehmensstrategie überzeugen und sicherstellen, dass potenzielle Transaktionen nicht zu einer weiteren Verwässerung der Anteile der Aktionäre führten./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
34.08 € 		Abst. Kursziel*:
14.44%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
33.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.77%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

Analysen zu Renault S.A.

07:35 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.25 Renault Outperform Bernstein Research
01.08.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
01.08.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.25 Renault Neutral UBS AG
