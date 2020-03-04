|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Renault Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 48 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der doppelte Neustart beim Ausblick und bei der Unternehmensführung habe bei dem Autobauer Fragen bezüglich Skaleneffekten, Größe und globaler Präsenz in den Fokus gerückt, die zwar nie ganz verschwunden, aber in den vergangenen Jahren angesichts der operativen Trendwende in den Hintergrund getreten seien, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht weiter davon aus, dass die Gewinndynamik ihren Höhepunkt erreicht hat. Mit dem neuen Managementteam müsse Renault nun mit seiner Unternehmensstrategie überzeugen und sicherstellen, dass potenzielle Transaktionen nicht zu einer weiteren Verwässerung der Anteile der Aktionäre führten./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34.08 €
|
Abst. Kursziel*:
14.44%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
33.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.77%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
31.08.25
|August 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Renault-Aktie (finanzen.net)
|
27.08.25
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Renault-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.08.25
|Druck auf Tesla-Aktie: VW und Renault steigen ins Rennen um autonome Autos ein (finanzen.ch)
|
20.08.25
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
13.08.25
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Renault-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.08.25
|CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Renault von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.07.25
|Experten sehen bei Renault-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.07.25
|Renault-Aktie tiefer: Renault mit Milliardenverlust und neuem Chef (AWP)
Analysen zu Renault S.A.
|07:35
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|07:35
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.25
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|14.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|07.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|07:35
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|18.07.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|Renault Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|26.88
|-30.11%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:41
|
Barclays Capital
Inditex Equal Weight
|07:41
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aroundtown Hold
|07:35
|
Jefferies & Company Inc.
Renault Hold
|07:33
|
Jefferies & Company Inc.
Novartis Hold
|07:30
|
Bernstein Research
Siemens Market-Perform
|07:28
|
RBC Capital Markets
BAT Underperform
|07:27
|
UBS AG
Apple Neutral