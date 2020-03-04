Renault Aktie 293557 / FR0000131906
26.88CHF
-11.58CHF
-30.11 %
04.03.2020
SWX
09.09.2025 13:39:40
Renault Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung eines neuen Clio-Modells im Rahmen der IAA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der französische Autobauer habe mit Blick auf das zweite Halbjahr einige Hebel, um seine eigene Performance zu verbessern, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger dürften aber zunächst abwarten, bevor sie dem einen Vertrauensvorschuss gäben./tih/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.05 €
|
Abst. Kursziel*:
11.60%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
33.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.39%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
