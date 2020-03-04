ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung eines neuen Clio-Modells im Rahmen der IAA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der französische Autobauer habe mit Blick auf das zweite Halbjahr einige Hebel, um seine eigene Performance zu verbessern, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger dürften aber zunächst abwarten, bevor sie dem einen Vertrauensvorschuss gäben./tih/gl;