Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

9.31
CHF
-7.18
CHF
-43.55 %
16.03.2020
SWX
02.10.2025 15:21:17

Lufthansa Sector Perform

Lufthansa
6.74 CHF 0.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der Fluggesellschaft habe er seine Konjunkturannahmen überarbeitet und seine Ergebnisschätzungen gesenkt, schrieb Ruairi Cullinane in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechne nach dem Kapitalmarkttag nun zudem mit höheren Investitionen./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 06:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 06:56 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
7.36 € 		Abst. Kursziel*:
1.93%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
7.31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.66%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

