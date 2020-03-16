Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
9.31CHF
-7.18CHF
-43.55 %
16.03.2020
SWX
02.10.2025 15:21:37
Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der Fluggesellschaft habe er seine Konjunkturannahmen überarbeitet und seine Ergebnisschätzungen gesenkt, schrieb Ruairi Cullinane in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechne nach dem Kapitalmarkttag nun zudem mit höheren Investitionen./rob/gl/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 06:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 06:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Lufthansa AG
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
7.50 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
7.36 €
Abst. Kursziel*:
1.93%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
7.31 €
Abst. Kursziel aktuell:
2.66%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Lufthansa AG
01.10.25
|Piloten: Kein unmittelbarer Streik bei Lufthansa (AWP)
01.10.25
|Lufthansa-Aktie legt zu: Vorerst kein Piloten-Streik (AWP)
01.10.25
|Piloten: Vorerst kein Streik bei Lufthansa (AWP)
01.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
30.09.25
|Lufthansa-Aktie verliert: Piloten zum Streik bereit (AWP)
30.09.25
|Freundlicher Handel: MDAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
30.09.25