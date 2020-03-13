Mercedes-Benz Group 51.55 CHF 1.54% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Nach Unternehmensaussagen auf der Automesse IAA rechne er für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 31,1 Milliarden Euro sowie einer Konzernmarge von 4,8 Prozent, schrieb Jose M Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Oktober./rob/gl/he;

