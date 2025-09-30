Volkswagen 87.56 CHF 0.42% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Zahlen dürften ein Quartal belegen, das deutlich von Abschreibungen bei der Sportwagentochter Porsche AG geprägt sei, schrieb Jose M Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:56 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.