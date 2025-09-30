Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
87.56CHF
0.36CHF
0.42 %
18:00:03
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.10.2025 18:14:26
Volkswagen (VW) vz Neutral
Volkswagen
87.56 CHF 0.42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Zahlen dürften ein Quartal belegen, das deutlich von Abschreibungen bei der Sportwagentochter Porsche AG geprägt sei, schrieb Jose M Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
93.82 €
|
Abst. Kursziel*:
17.25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
93.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.62%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse