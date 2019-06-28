Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

14.17
CHF
0.06
CHF
0.43 %
28.06.2019
SWX
02.10.2025 13:57:32

thyssenkrupp Neutral

thyssenkrupp
11.75 CHF 1.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 6,30 Euro auf "Neutral" belassen. Das Interesse der indischen Jindal Steel an Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) biete zunächst ein gewisses Auffangnetz für die Thyssenkrupp-Aktien, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag nach dem Aus der Gespräche mit dem TKSE-Anteilseigner EP Group (EPG) über eine Aufstockung. Insgesamt hält O'Kane den Thyssenkrupp-Kurs aber für deutlich zu hoch - beim inneren Wert kommt er nur auf 6,50 Euro. Aufgrund der immensen Unsicherheiten beim weiteren Konzernumbau rät er, vorerst an der Seitenlinie zu bleiben./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6.30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
12.38 € 		Abst. Kursziel*:
-49.09%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
12.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-48.97%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

