BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
62.32CHF
18.32CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.10.2025 17:40:18
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat BASF nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Beim Ausblick auf 2026 habe das Management des Chemiekonzerns wegen der schwer vorhersagbaren Auftragsentwicklung wenig Neigung zu Details gezeigt, schrieb Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Auch zeige das derzeitige Handelsumfeld wenig Besserung seit dem US-Zollschock im April./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Neutral
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
43.51 €
|
Abst. Kursziel*:
3.42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.47%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
