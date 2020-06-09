Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

62.32
CHF
18.32
CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
02.10.2025

BASF Neutral

BASF
40.38 CHF 1.00%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat BASF nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Beim Ausblick auf 2026 habe das Management des Chemiekonzerns wegen der schwer vorhersagbaren Auftragsentwicklung wenig Neigung zu Details gezeigt, schrieb Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Auch zeige das derzeitige Handelsumfeld wenig Besserung seit dem US-Zollschock im April./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Neutral
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
43.51 € 		Abst. Kursziel*:
3.42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
43.49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.47%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

