FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renault von 47 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Christoph Laskawi berücksichtigt nun die vollständigen Zahlen des Autobauers für das erste Halbjahr und passte seine Schätzungen leicht an. Volumina und Kostenentwicklung sollte die Margen in der zweiten Jahreshälfte anschieben, schrieb er am Freitag./ajx/mis;