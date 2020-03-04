Renault Aktie 293557 / FR0000131906
Renault Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault anlässlich der Münchener Branchenmesse IAA auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Sämtliche Autobauer auf der Messe planten Wachstum in einer reifen Branche voller neuer Marktteilnehmer, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Der Konzernchef von Renault habe die Jahresziele bekräftigt. Das Management habe zudem den neuen Clio vorgestellt, der sich durch ein deutlich verbessertes Design sowie einen hocheffizienten Hybridantrieb auszeichne. Zudem hätten die Franzosen ihre Pläne einer internationalen Expansion mit Schwerpunkt auf Indien und Südamerika präzisiert./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33.88 €
|
Abst. Kursziel*:
15.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
34.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.97%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
